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Нэшвилл (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2013, Nashville
Драма, Музыка18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рейна пытается создать свой лейбл и найти талантливых молодых исполнителей, но ей приходится бороться за свое место. Студию возглавил новый руководитель, о котором говорят, что он просто «бухгалтер» — думает лишь о доходах.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нэшвилл»