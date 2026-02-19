Неразлучники (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Молодая пара противостоит влиятельному москвичу, который хочет разрушить их отношения из ревности. Сериал «Неразлучники» — мелодрама о любви, которой не страшны никакие преграды.



Тамара потеряла родителей еще в детстве и росла с бабушкой, не отличавшейся мягким характером. Утешение она находила в дружбе с соседским парнем Ильей. Проходит 10 лет. Тамара и Илья встречаются и даже хотят создать собственную мастерскую. Однако в их жизни появляется эгоистичный москвич по имени Макар. Он хочет во что бы то ни стало сделать Тамару своей девушкой и с помощью клеветы отправляет Илью за решетку. Молодой человек проводит в заключении долгих семь лет, однако не собирается так просто сдаваться.



Сможет ли Илья восстановить доброе имя и воссоединиться с Тамарой, расскажут «Неразлучники». Сериал смотреть онлайн вы сможете на Wink.

