Необычная еда с Эндрю Циммерном. Сезон 8. Серия 4
Wink
Детям
Необычная еда с Эндрю Циммерном
8-й сезон
4-я серия

Необычная еда с Эндрю Циммерном (сериал, 2017) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

2017, Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Документальные12+

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Сюжет

Истории о нестандартных блюдах и личностях, которые встречаются по всей территории Соединенных Штатов. От традиционных блюд, привезенных сюда иммигрантами до современных блюд, появившихся благодаря американским инновациям. Америка - как разгоряченный котел, в котором смешались различные культуры: и экзотические и всем известные.

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Рейтинг

7.7 IMDb