Необычная еда с Эндрю Циммерном (сериал, 2017) сезон 8 смотреть онлайн

Истории о нестандартных блюдах и личностях, которые встречаются по всей территории Соединенных Штатов. От традиционных блюд, привезенных сюда иммигрантами до современных блюд, появившихся благодаря американским инновациям. Америка - как разгоряченный котел, в котором смешались различные культуры: и экзотические и всем известные.

