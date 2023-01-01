Необычная еда с Эндрю Циммерном
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Необычная еда с Эндрю Циммерном

Необычная еда с Эндрю Циммерном (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Bizarre Foods with Andrew Zimmern 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Истории о нестандартных блюдах и личностях, которые встречаются по всей территории Соединенных Штатов. От традиционных блюд, привезенных сюда иммигрантами до современных блюд, появившихся благодаря американским инновациям. Америка - как разгоряченный котел, в котором смешались различные культуры: и экзотические и всем известные.

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Рейтинг

7.7 IMDb