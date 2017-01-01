Нелла, отважная принцесса. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Нелла, отважная принцесса
1-й сезон
4-я серия

Нелла, отважная принцесса (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Nella the Princess Knight
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кто сказал, что девчонки не бывают сильными и смелыми? Принцесса Нелла – не только умница и красавица, но и настоящий рыцарь. В своих доспехах она сражается за справедливость в королевстве, а помогают ей верные друзья Тринкет, Клод и Гаррет. Каждый эпизод мультсериала – новое приключение.

Сериал Нелла, отважная принцесса 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Ирландия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нелла, отважная принцесса»