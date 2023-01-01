Нелла, отважная принцесса
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Нелла, отважная принцесса

Нелла, отважная принцесса (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Nella the Princess Knight 2 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Кто сказал, что девчонки не бывают сильными и смелыми? Принцесса Нелла – не только умница и красавица, но и настоящий рыцарь. В своих доспехах она сражается за справедливость в королевстве, а помогают ей верные друзья Тринкет, Клод и Гаррет. Каждый эпизод мультсериала – новое приключение.

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Рейтинг

5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нелла, отважная принцесса»

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