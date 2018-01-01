Нелла, отважная принцесса (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Кто сказал, что девчонки не бывают сильными и смелыми? Принцесса Нелла – не только умница и красавица, но и настоящий рыцарь. В своих доспехах она сражается за справедливость в королевстве, а помогают ей верные друзья Тринкет, Клод и Гаррет. Каждый эпизод мультсериала – новое приключение.

