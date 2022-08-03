Неизвестная планета Земля (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.42018, One Strange Rock
Документальный18+
О сериале
Те немногие, кому посчастливилось взглянуть на Землю из космоса, вспоминают, что тоненькая голубая полоска вокруг нашей планеты резко выделяла ее среди всех других. Зрители узнают из-за каких чудесных поворотов судьбы здесь зародилась жизнь, на уровне не только выживания, но и процветания.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ГБРежиссёр
Грэхэм
Бут
- Актёр
Уилл
Смит
- КХАктёр
Крис
Хэдфилд
- ДЛАктёр
Джерри
Линенгер
- МСАктриса
Мэй
С. Джемисон
- НСАктриса
Николь
Стотт
- ЛМАктёр
Лелэнд
Мелвин
- МДАктёр
Майкл
Дж. Массимино
- ДХАктёр
Джефф
Хоффман
- ПУАктриса
Пегги
Уитсон
- ДПАктёр
Джонатан
Паредес
- Продюсер
Даррен
Аронофски
- ГБПродюсер
Гленн
Барден
- Продюсер
Скотт
Франклин
- ЭХПродюсер
Эри
Хэндел
- ББХудожница
Блэр
Барнетт
- ТКОператор
Тим
Крегг
- СДОператор
Саймон
Де Гланвиль
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон