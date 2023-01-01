Неизвестная планета Земля (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.42018, One Strange Rock 1 сезон
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Те немногие, кому посчастливилось взглянуть на Землю из космоса, вспоминают, что тоненькая голубая полоска вокруг нашей планеты резко выделяла ее среди всех других. Зрители узнают из-за каких чудесных поворотов судьбы здесь зародилась жизнь, на уровне не только выживания, но и процветания.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ГБРежиссёр
Грэхэм
Бут
- Актёр
Уилл
Смит
- КХАктёр
Крис
Хэдфилд
- ДЛАктёр
Джерри
Линенгер
- МСАктриса
Мэй
С. Джемисон
- НСАктриса
Николь
Стотт
- ЛМАктёр
Лелэнд
Мелвин
- МДАктёр
Майкл
Дж. Массимино
- ДХАктёр
Джефф
Хоффман
- ПУАктриса
Пегги
Уитсон
- ДПАктёр
Джонатан
Паредес
- Продюсер
Даррен
Аронофски
- ГБПродюсер
Гленн
Барден
- Продюсер
Скотт
Франклин
- ЭХПродюсер
Эри
Хэндел
- ББХудожница
Блэр
Барнетт
- ТКОператор
Тим
Крегг
- СДОператор
Саймон
Де Гланвиль
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон