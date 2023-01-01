Неизвестная планета Земля
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Неизвестная планета Земля

Неизвестная планета Земля (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.42018, One Strange Rock 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Те немногие, кому посчастливилось взглянуть на Землю из космоса, вспоминают, что тоненькая голубая полоска вокруг нашей планеты резко выделяла ее среди всех других. Зрители узнают из-за каких чудесных поворотов судьбы здесь зародилась жизнь, на уровне не только выживания, но и процветания.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Неизвестная планета Земля»

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