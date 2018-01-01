Неизвестная планета Земля (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Неизвестная планета Земля
1-й сезон

8.42018, One Strange Rock 10 серий
Документальный18+

О сериале

Те немногие, кому посчастливилось взглянуть на Землю из космоса, вспоминают, что тоненькая голубая полоска вокруг нашей планеты резко выделяла ее среди всех других. Зрители узнают из-за каких чудесных поворотов судьбы здесь зародилась жизнь, на уровне не только выживания, но и процветания.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Неизвестная планета Земля»