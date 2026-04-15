Не пара для Альфы (сериал, 2025) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

Обычная девушка Энни по воле пророчества Богини Луны пересекается с Леоном, вожаком оборотней. Но стёртые воспоминания и скрытые тайны заставляют Леона принять за свою суженую её сестру. Работая вместе как босс и подчинённая, они неотвратимо влюбляются друг в друга. Когда память возвращается, а правда всплывает, в Энни пробуждаются таинственные силы самой Богини Луны. Как её истинная судьба изменит ход древнего пророчества и определит судьбу всего клана?



