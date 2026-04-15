Не пара для Альфы. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Не пара для Альфы
1-й сезон
5-я серия
6.92025, Alpha, She Wasn't the One
Драма, Мелодрама18+

Не пара для Альфы (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Обычная девушка Энни по воле пророчества Богини Луны пересекается с Леоном, вожаком оборотней. Но стёртые воспоминания и скрытые тайны заставляют Леона принять за свою суженую её сестру. Работая вместе как босс и подчинённая, они неотвратимо влюбляются друг в друга. Когда память возвращается, а правда всплывает, в Энни пробуждаются таинственные силы самой Богини Луны. Как её истинная судьба изменит ход древнего пророчества и определит судьбу всего клана?

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

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