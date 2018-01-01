Не отпускай мою руку (сериал, 2018) сезон 1 серия 129 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дочь известного кебабщика Турции, Азра, учится в Америке на курсах кулинарии. Дженк - выходец из богатой семьи, владеющей ресторанным бизнесом. Он тоже учится в Америке. Однажды Азра прилетает на каникулы в Турцию, и по нелепой случайности в аэропорту её чемодан путают с чемоданом Дженка. После необычной первой встречи их ждёт большой сюрприз – они встретятся вновь с помощью Фериде, бабушки Дженка.



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