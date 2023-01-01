Сериал Не отпускай мою руку смотреть онлайн

Сюжет

Многосерийная мелодрама «Не отпускай мою руку» о любви студентки и взбалмошного мажора. Турецкий ремейк дорамы «Великолепное наследие».



Азра учится поварскому мастерству в Америке и возвращается в Турцию на день рождения отца. Этим же рейсом на родину летит Дженк, самоуверенный сын богатых родителей, который не желает брать на себя ответственность за семейный бизнес. После перелета Азра и Дженк по ошибке забирают чемоданы друг друга и еще не знают, что с этого момента их судьбы неразрывно связаны. На дне рождения отца Азры происходит трагедия: именинник погибает во время мощного взрыва. Овдовевшая мачеха бросает девушку вместе с ее братом-аутистом, и все мечты студентки разбиваются о жестокую реальность. Вскоре брат Азры загадочным образом исчезает, но помощь приходит с неожиданной стороны: Фериде, бабушка Дженка, хочет оставить девушке огромное наследство.



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