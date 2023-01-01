Не отпускай мою руку 1 сезон (Сериал 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Эмоциональная турецкая драма от создателей «Дочерей Гюнеш» и «Двух лиц Стамбула». Сериал «Не отпускай мою руку» на русском языке онлайн можно смотреть на нашем видеосервисе Wink! В первом сезоне вы познакомитесь со смелой и решительной девушкой Азрой, чей отец известен как владелец сети кебабных. Она учится в престижном американском университете на кондитера и мечтает открыть собственный бизнес. Дженк — сын влиятельного предпринимателя, владеющего несколькими ресторанами быстрого питания. Парень также учится в Америке и считает, что мир крутится вокруг него. Но все меняется, когда в аэропорту он случайно знакомится с Азрой. Поначалу молодые люди испытывают враждебность друг к другу, но со временем общая неприязнь перерастает во взаимное притяжение и страстную любовь. Смогут ли Азра и Дженк стать парой, узнаете на Wink. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить турецкую драму «Не отпускай мою руку». 1 сезон сериала ждет вас на нашем видеосервисе прямо сейчас!



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