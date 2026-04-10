Не могу тебя забыть (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Молодой матери приходится выбирать между заботливым начальником и бывшим женихом, который уже бросил ее однажды. Мелодрама «Не могу тебя забыть» — сериал о чувствах, которые не поддаются логике.



Аля мечтала о ветеринарной карьере и совсем не думала о замужестве. Однако приставания отчима и конфликт с матерью заставляют ее уехать в другой город с веселым парнем по имени Мишка, к которому она не испытывает чувств. Однако совместная жизнь и тяготы переезда со временем сближают молодых людей, и Аля с Мишкой подают заявление в ЗАГС. Вскоре Аля узнает, что беременна, но случайно подслушанный разговор убеждает ее, что Мишка не готов к такой ответственности. Девушка бросает жениха и едет к тете в деревню. Там она рожает сына, устраивается в ветеринарную клинику и принимает ухаживания заботливого и нежного начальника Игоря. Но, узнав о ребенке, в деревню заявляется Мишка, твердо настроенный вернуть Алю.



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