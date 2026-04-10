Не могу тебя забыть. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Не могу тебя забыть
1-й сезон
1-я серия
9.12026, Не могу тебя забыть. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+

Не могу тебя забыть (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой матери приходится выбирать между заботливым начальником и бывшим женихом, который уже бросил ее однажды. Мелодрама «Не могу тебя забыть» — сериал о чувствах, которые не поддаются логике.

Аля мечтала о ветеринарной карьере и совсем не думала о замужестве. Однако приставания отчима и конфликт с матерью заставляют ее уехать в другой город с веселым парнем по имени Мишка, к которому она не испытывает чувств. Однако совместная жизнь и тяготы переезда со временем сближают молодых людей, и Аля с Мишкой подают заявление в ЗАГС. Вскоре Аля узнает, что беременна, но случайно подслушанный разговор убеждает ее, что Мишка не готов к такой ответственности. Девушка бросает жениха и едет к тете в деревню. Там она рожает сына, устраивается в ветеринарную клинику и принимает ухаживания заботливого и нежного начальника Игоря. Но, узнав о ребенке, в деревню заявляется Мишка, твердо настроенный вернуть Алю.

Какое решение примет главная героиня, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Не могу тебя забыть» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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