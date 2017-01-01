Не для записи (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Службой безопасности Турции разрабатывается операция по разоблачению преступной деятельности и незаконной торговли алмазами господина Экрема. В логово мафиози собираются внедрить агента по имени Али Кемаль Атеш. Тем временем, Зейнеп, сестра Экрема, отправляется работать по программе «Доктора без границ» в Афганистан, где её похищают неизвестные люди. Руководство разведки ставит задачу спасти девушку из рук террористов, чтобы заслужить доверие и войти в круг Экрема. На выполнение поставленной задачи идёт Али Кемаль Атеш.

