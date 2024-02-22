Не для записи. Сезон 1
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1-й сезон

Не для записи (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.82017, City of secrets 25 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Службой безопасности Турции разрабатывается операция по разоблачению преступной деятельности и незаконной торговли алмазами господина Экрема. В логово мафиози собираются внедрить агента по имени Али Кемаль Атеш. Тем временем, Зейнеп, сестра Экрема, отправляется работать по программе «Доктора без границ» в Афганистан, где её похищают неизвестные люди. Руководство разведки ставит задачу спасти девушку из рук террористов, чтобы заслужить доверие и войти в круг Экрема. На выполнение поставленной задачи идёт Али Кемаль Атеш.

Страна
Турция
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb