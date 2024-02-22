WinkСериалыНе для записи1-й сезон
Не для записи (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
8.82017, City of secrets 25 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Службой безопасности Турции разрабатывается операция по разоблачению преступной деятельности и незаконной торговли алмазами господина Экрема. В логово мафиози собираются внедрить агента по имени Али Кемаль Атеш. Тем временем, Зейнеп, сестра Экрема, отправляется работать по программе «Доктора без границ» в Афганистан, где её похищают неизвестные люди. Руководство разведки ставит задачу спасти девушку из рук террористов, чтобы заслужить доверие и войти в круг Экрема. На выполнение поставленной задачи идёт Али Кемаль Атеш.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb