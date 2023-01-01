Не для записи (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 10
- 18+41 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 11
- 18+45 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 13
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 14
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 16
- 18+45 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 17
- 18+43 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 18
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 19
- 18+41 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 20
- 18+45 мин
Не для записи
Сезо�н 1 Серия 21
- 18+42 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 22
- 18+42 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 23
- 18+44 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 24
- 18+45 мин
Не для записи
Сезон 1 Серия 25
Сюжет
Службой безопасности Турции разрабатывается операция по разоблачению преступной деятельности и незаконной торговли алмазами господина Экрема. В логово мафиози собираются внедрить агента по имени Али Кемаль Атеш. Тем временем, Зейнеп, сестра Эк�рема, отправляется работать по программе «Доктора без границ» в Афганистан, где её похищают неизвестные люди. Руководство разведки ставит задачу спасти девушку из рук террористов, чтобы заслужить доверие и войти в круг Экрема. На выполнение поставленной задачи идёт Али Кемаль Атеш.
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Рейтинг
5.1 IMDb