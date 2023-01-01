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8.82017, City of secrets 1 сезон
Драмы18+
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Не для записи (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Службой безопасности Турции разрабатывается операция по разоблачению преступной деятельности и незаконной торговли алмазами господина Экрема. В логово мафиози собираются внедрить агента по имени Али Кемаль Атеш. Тем временем, Зейнеп, сестра Экрема, отправляется работать по программе «Доктора без границ» в Афганистан, где её похищают неизвестные люди. Руководство разведки ставит задачу спасти девушку из рук террористов, чтобы заслужить доверие и войти в круг Экрема. На выполнение поставленной задачи идёт Али Кемаль Атеш.

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Информация

Страна
Турция
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 IMDb