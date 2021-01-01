Навсегда (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 9
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 12
- 18+50 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 13
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 14
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 15
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 16
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 17
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 18
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 19
- 18+44 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 20
- 18+49 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 21
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 23
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 24
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 25
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 26
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 27
- 18+47 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 28
- 18+48 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 29
- 18+58 мин
Навсегда
Сезон 1 Серия 30
О сериале
После случайной встречи в аэропорту актриса озвучивания и ученый-химик чувствуют необъяснимое влечение. Все из-за того, что в прошлой жизни они безумнолюбили друг друга. Романтическая сказка «Навсегда» — дорама из Китая о чувствах, которые неподвластны даже смерти, ставшая продолжением сериала «Один-единственный».
Иногда судьба странным образом связывает людей, как это случилось с Цуй Шии и Чжоушэн Чэнем. Она — скромная актриса озвучивания, он — уважаемый профессор, специализирующийся на химии. Эти двое не были знакомы, но, один раз столкнувшись в аэропорту, уже не могут перестать думать друг о друге. Они продолжают переписываться полгода после встречи. Тем временем Чэнь неохотно соглашается с уговорами матери поскорее жениться и взять на себя управление семейным бизнесом. Поскольку его мысли постоянно возвращаются к Шии, он отправляет ей письмо с необычным предложением.
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