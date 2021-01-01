Навсегда (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

После случайной встречи в аэропорту актриса озвучивания и ученый-химик чувствуют необъяснимое влечение. Все из-за того, что в прошлой жизни они безумнолюбили друг друга. Романтическая сказка «Навсегда» — дорама из Китая о чувствах, которые неподвластны даже смерти, ставшая продолжением сериала «Один-единственный».



Иногда судьба странным образом связывает людей, как это случилось с Цуй Шии и Чжоушэн Чэнем. Она — скромная актриса озвучивания, он — уважаемый профессор, специализирующийся на химии. Эти двое не были знакомы, но, один раз столкнувшись в аэропорту, уже не могут перестать думать друг о друге. Они продолжают переписываться полгода после встречи. Тем временем Чэнь неохотно соглашается с уговорами матери поскорее жениться и взять на себя управление семейным бизнесом. Поскольку его мысли постоянно возвращаются к Шии, он отправляет ей письмо с необычным предложением.



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