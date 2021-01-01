Навсегда. Сезон 1. Серия 13
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Навсегда
1-й сезон
13-я серия
9.22021, Навсегда. Сезон 1. Серия 13
18+
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Навсегда (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После случайной встречи в аэропорту актриса озвучивания и ученый-химик чувствуют необъяснимое влечение. Все из-за того, что в прошлой жизни они безумнолюбили друг друга. Романтическая сказка «Навсегда» — дорама из Китая о чувствах, которые неподвластны даже смерти, ставшая продолжением сериала «Один-единственный».

Иногда судьба странным образом связывает людей, как это случилось с Цуй Шии и Чжоушэн Чэнем. Она — скромная актриса озвучивания, он — уважаемый профессор, специализирующийся на химии. Эти двое не были знакомы, но, один раз столкнувшись в аэропорту, уже не могут перестать думать друг о друге. Они продолжают переписываться полгода после встречи. Тем временем Чэнь неохотно соглашается с уговорами матери поскорее жениться и взять на себя управление семейным бизнесом. Поскольку его мысли постоянно возвращаются к Шии, он отправляет ей письмо с необычным предложением.

Чем закончится этот роман и ждет ли их счастье, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Навсегда» с русской озвучкой на Wink в подписке Amediateka.

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Время
49 мин / 00:49

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