Энтомолог объясняет, чем насекомые полезны человеку
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Наука против
1-й сезон
Энтомолог объясняет, чем насекомые полезны человеку

Наука против (сериал, 2020) сезон 1 серия 94 смотреть онлайн бесплатно

6.82020, Энтомолог объясняет, чем насекомые полезны человеку
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Проект, в котором ученые в деталях разбирают известные антинаучные мифы, которые до сих пор популярны в обществе. Основная часть – в формате интервью, в котором ведущий предлагает спикеру подискутировать на тему популярных научных мифов. Также в каждой программе предполагается креативный стендап, заявляющий тему и небольшой репортаж, посвященный тому или иному мифу.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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