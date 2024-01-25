WinkСериалыНаука против1-й сезонВладимир Демченко против мифов о больной и здоровой спине
Наука против (сериал, 2020) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
6.92020, Владимир Демченко против мифов о больной и здоровой спине
ТВ-шоу16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Проект, в котором ученые в деталях разбирают известные антинаучные мифы, которые до сих пор популярны в обществе. Основная часть – в формате интервью, в котором ведущий предлагает спикеру подискутировать на тему популярных научных мифов. Также в каждой программе предполагается креативный стендап, заявляющий тему и небольшой репортаж, посвященный тому или иному мифу.