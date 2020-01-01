Наука против (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Проект, в котором ученые в деталях разбирают известные антинаучные мифы, которые до сих пор популярны в обществе. Основная часть – в формате интервью, в котором ведущий предлагает спикеру подискутировать на тему популярных научных мифов. Также в каждой программе предполагается креативный стендап, заявляющий тему и небольшой репортаж, посвященный тому или иному мифу.



