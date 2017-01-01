Научпок. Спецвыпуск про коронавирус. Серия 9
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Научпок. Спецвыпуск про коронавирус
9-я серия

Научпок (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.52017, Научпок. Спецвыпуск про коронавирус. Серия 9
Образовательные18+

Сюжет

Цикл документальных передач, которые объясняют сложные вещи простым языком и при этом с научной точки зрения. Вы узнаете, опасны ли микроволновые печи, чем может быть полезна аллергия, как сделать реальный световой меч, можно ли выжить в космосе без скафандра, насколько опасен зыбучий песок и может ли Солнце убить интернет.

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