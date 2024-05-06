Научпок (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.62017, Научпок. Спецвыпуск про коронавирус. Серия 1
Образовательные18+
Сезоны и серии
О сериале
Цикл документальных передач, которые объясняют сложные вещи простым языком и при этом с научной точки зрения. Вы узнаете, опасны ли микроволновые печи, чем может быть полезна аллергия, как сделать реальный световой меч, можно ли выжить в космосе без скафандра, насколько опасен зыбучий песок и может ли Солнце убить интернет.