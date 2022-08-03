Настоящий гений (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

У молодого успешного обитателя Силиконовой долины созрел совершенно новый подход к медицине. Он объединяется с опытным хирургом, за плечами которого не только стаж, но и некоторые противоречивые факты из прошлого, и вместе они открывают клинику, которой суждено творить революцию в индустрии.

