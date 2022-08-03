Кровавая реинкарнация Билла несeт новую эру для вампиров, фей и людей. Люди и вампиры вступают в открытые конфликты. Новый губернатор Луизианы объявляет открытие охоты на вампиров. Сьюкки и Джейсон встречают убийцу своих родителей — загадочного Варлоу.

