Настоящая кровь. Сезон 6. Серия 2
Wink
Сериалы
Настоящая кровь
6-й сезон
2-я серия
8.72013, True Blood
Триллер, Фэнтези18+
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Настоящая кровь (сериал, 2013) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Кровавая реинкарнация Билла несeт новую эру для вампиров, фей и людей. Люди и вампиры вступают в открытые конфликты. Новый губернатор Луизианы объявляет открытие охоты на вампиров. Сьюкки и Джейсон встречают убийцу своих родителей — загадочного Варлоу.

Страна
США
Жанр
Мистика, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

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