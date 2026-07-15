Наследие. Сезон 1. Серия 9
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Наследие
1-й сезон
9-я серия
2022, Наследие. Сезон 1. Серия 9
Фантастика18+
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Наследие (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда генетическое разнообразие стало минимальным, а человечество оказалось на грани вымирания, стартовала программа «Наследие», призванная восполнить популяцию. Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. Группа ученых провела в криогенном сне сто лет, чтобы в будущем разморозить здоровые эмбрионы. Однако ученые и представить не могли, каким окажется первое поколение новых людей и последняя надежда человечества.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb