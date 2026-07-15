Когда генетическое разнообразие стало минимальным, а человечество оказалось на грани вымирания, стартовала программа «Наследие», призванная восполнить популяцию. Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. Группа ученых провела в криогенном сне сто лет, чтобы в будущем разморозить здоровые эмбрионы. Однако ученые и представить не могли, каким окажется первое поколение новых людей и последняя надежда человечества.

