2022, Наследие. Сезон 1. Серия 1
Фантастика18+
Серия в подписке «PREMIER»
Наследие (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 9
- 18+33 мин
Наследие
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Когда генетическое разнообразие стало минимальным, а человечество оказалось на грани вымирания, стартовала программа «Наследие», призванная восполнить популяцию. Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. Группа ученых провела в криогенном сне сто лет, чтобы в будущем разморозить здоровые эмбрионы. Однако ученые и представить не могли, каким окажется первое поколение новых людей и последняя надежда человечества.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb