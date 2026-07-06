Наше счастливое завтра. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Наше счастливое завтра
1-й сезон
2-я серия
2016, Наше счастливое завтра. Сезон 1. Серия 2
Драма, Исторический18+
Серия в подписке «PREMIER»

Наше счастливое завтра (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Простой, но талантливый парень из небогатой семьи случайно сталкивается с девушкой из другого, как ему кажется, недостижимого мира. Поначалу она для него — недосягаемая высота, он для неё — вечный плебс. Для него эта встреча становится судьбоносной. Он не только влюбляется, но и дает себе слово, что ради неё добьётся в жизни всего: он станет богатым, влиятельным и тогда покорит ее сердце. Обстоятельства и случай подсказывают ему путь — стать цеховиком. Он становится на рискованный, смертельно опасный в СССР путь подпольного бизнеса. На этом пути у него будет всё — успехи и поражения, большие деньги и потеря друзей, судебные преследования и воровские разгоны, гибель близких и их предательство. Он пройдёт невероятный путь от наивного искреннего советского парня до одного из самых влиятельных людей теневой экономики Советского Союза. Единственное, что будет в нем неизменным всегда — это любовь к той, которая всю жизнь будет для него недосягаема.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.1 КиноПоиск