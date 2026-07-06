Наше счастливое завтра (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 12
- 18+47 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 13
- 18+47 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 14
- 18+51 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 15
- 18+49 мин
Наше счастливое завтра
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Простой, но талантливый парень из небогатой семьи случайно сталкивается с девушкой из другого, как ему кажется, недостижимого мира. Поначалу она для него — недосягаемая высота, он для неё — вечный плебс. Для него эта встреча становится судьбоносной. Он не только влюбляется, но и дает себе слово, что ради неё добьётся в жизни всего: он станет богатым, влиятельным и тогда покорит ее сердце. Обстоятельства и случай подсказывают ему путь — стать цеховиком. Он становится на рискованный, смертельно опасный в СССР путь подпольного бизнеса. На этом пути у него будет всё — успехи и поражения, большие деньги и потеря друзей, судебные преследования и воровские разгоны, гибель близких и их предательство. Он пройдёт невероятный путь от наивного искреннего советского парня до одного из самых влиятельных людей теневой экономики Советского Союза. Единственное, что будет в нем неизменным всегда — это любовь к той, которая всю жизнь будет для него недосягаема.