Наша первая жизнь (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Наша первая жизнь. Сезон 1. Серия 13
Наша первая жизнь
1-й сезон
13-я серия
9.12017, Because this is my first life (Ibeon saengeun cheoeumira)
Драма, Мелодрама16+

30-летний холостяк Нам Сэ-хи решил не заводить семью, а жить в своe удовольствие. Он живeт в собственной квартире и платит немалые суммы по ипотеке. 30-летняя Юн Джи-хо не имеет собственного жилья и ужасно завидует тем, кто имеет. И на свидания девушка больше не ходит из-за финансовых проблем. Судьба сводит двух одиночек, и Джи-хо селится в доме Сэ-хи.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb