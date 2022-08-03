9.12017, Because this is my first life (Ibeon saengeun cheoeumira)
Драма, Мелодрама16+
Наша первая жизнь (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+69 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+69 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+70 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+67 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+73 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+69 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+77 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+76 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+79 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+83 мин
Наша первая жизнь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
30-летний холостяк Нам Сэ-хи решил не заводить семью, а жить в своe удовольствие. Он живeт в собственной квартире и платит немалые суммы по ипотеке. 30-летняя Юн Джи-хо не имеет собственного жилья и ужасно завидует тем, кто имеет. И на свидания девушка больше не ходит из-за финансовых проблем. Судьба сводит двух одиночек, и Джи-хо селится в доме Сэ-хи.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb