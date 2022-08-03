Наша первая жизнь (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

30-летний холостяк Нам Сэ-хи решил не заводить семью, а жить в своe удовольствие. Он живeт в собственной квартире и платит немалые суммы по ипотеке. 30-летняя Юн Джи-хо не имеет собственного жилья и ужасно завидует тем, кто имеет. И на свидания девушка больше не ходит из-за финансовых проблем. Судьба сводит двух одиночек, и Джи-хо селится в доме Сэ-хи.

