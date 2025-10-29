Наш гараж. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Наш гараж
1-й сезон
9-я серия
7.62025, Наш гараж. Сезон 1. Серия 9
Комедия, Драма18+

Наш гараж (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семеро друзей снимают гараж, где для них начинается новая взрослая жизнь. Молодежная комедия «Наш гараж» — сериал о том, как преодолевать испытания с огоньком.

Когда Ярослав устраивал очередную вечеринку в гараже друга своего отца, он и подумать не мог, что для их большой компании это место станет центром всей жизни. Ведь каждому нужен уголок, где он смог бы заниматься хобби, записывать музыкальные клипы, прятаться от родителей и вредных бывших. Одна проблема — за гараж надо платить, а претендентов на аренду помещения достаточно.

Как ребята будут искать деньги и чего добьются по ходу дела, расскажет сериал «Наш гараж», смотреть который можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш гараж»