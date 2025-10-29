Наш гараж (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Семеро друзей снимают гараж, где для них начинается новая взрослая жизнь. Молодежная комедия «Наш гараж» — сериал о том, как преодолевать испытания с огоньком.



Когда Ярослав устраивал очередную вечеринку в гараже друга своего отца, он и подумать не мог, что для их большой компании это место станет центром всей жизни. Ведь каждому нужен уголок, где он смог бы заниматься хобби, записывать музыкальные клипы, прятаться от родителей и вредных бывших. Одна проблема — за гараж надо платить, а претендентов на аренду помещения достаточно.



Как ребята будут искать деньги и чего добьются по ходу дела, расскажет сериал «Наш гараж», смотреть который можно на Wink.

