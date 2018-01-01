Wink
Актёры и съёмочная группа сериала «Наш гараж»

Режиссёры

Михаил Колпахчиев

Режиссёр
Юрий Евдокимов

Режиссёр

Актёры

Илья Филатов

АктёрЯрослав Громов
Софья Маркус

АктрисаМарина Кокуева, лейтенант
Василиса Яковлева

АктрисаКарина, дочь Фарида
Ангелина Сорока

АктрисаСоня Румянцева
Влада Козицына

АктрисаИра Жигалова
Олеся Смирнова-Марцинкевич

Актрисамама Оторвы
Валентин Казикин

Актёрвладелец кофейни

Сценаристы

Василий Снигирев

Сценарист
Александра Родионова

Сценарист

Продюсеры

Михаил Колпахчиев

Продюсер
Илья Лобанов

Продюсер

Художники

Станислав Цвечковский

Художник

Операторы

Сергей Чистяков

Оператор

Композиторы

Станислав Балашов

Композитор