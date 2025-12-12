Народные художественные промыслы (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

У каждого народа есть свои «визитные карточки». Это не только достопримечательности, хранимые, почитаемые и изучаемые специалистами и привлекающие туристов. В первую очередь, это символы. Символы веры, таланта, уникальности данного этноса. Предметы гордости и часть национальной самоидентификации.

Один из глубинных символов России – народные художественные промыслы. Предметы быта, украшения, игрушки, ставшие неотъемлемой частью национального сознания.

На протяжении многих веков отношение к народным промыслам менялось. Рожденные как совмещение утилитарного и художественного, удивительные произведения русских «золотых рук» стали музейными экспонатами, уникальными мировыми коллекциями и памятью о далеких и близких.

