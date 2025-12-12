Народные художественные промыслы (сериал, 2025) смотреть онлайн

«Народные художественные промыслы» (2025) — документальный сериал онлайн-кинотеатра Wink, посвященный мастерам, которые своими руками создают уникальные вещи.



Каждая серия документального проекта знакомит зрителей с новым героем — человеком, для которого ремесло стало образом жизни. Вы услышите удивительные истории мастеров по росписи, керамике, текстилю, резчиков по дереву, которые бережно хранят культурные и национальные традиции. Мастера показывают не только технику, но и сомнения: стоит ли брать учеников, если спрос нестабилен, как не утратить традиционные ценности, и можно ли говорить с современным зрителем на языке старых форм. Работа ремесленников требует точности, терпения и времени, которого всегда не хватает. Каждый эпизод — это путь мастеров через ошибки к результату кропотливой работы, когда все складывается в единый рисунок.



Смотрите док «Народные художественные промыслы» на видеосервисе Wink, чтобы узнать, как обычным людям удается сохранять традиции в стремительно меняющемся мире.

