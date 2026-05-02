Сора Танака vs Джин Сасаки
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Наоя Иноуэ vs Дзюнто Накатани
1-й сезон
Сора Танака vs Джин Сасаки
2026, Сора Танака vs Джин Сасаки
Спортивный18+
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Наоя Иноуэ vs Дзюнто Накатани (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Один из главных поединков 2026 года и точно главный в истории азиатского бокса. Величайший японский боец всех времен, Наоя Иноуэ, выходит защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Его соперником станет другой непобедимый японец – Дзюнто Накатани, который владел мировыми поясами в трех дивизионах и получил шанс сравняться с Иноуэ по количеству покоренных категорий. Две живые легенды на одном ринге в Токио, 55 тысяч зрителей и бешеный ажиотаж. Именно так должно выглядеть эпохальное сражение.

Жанр
Спортивный
Время
50 мин / 00:50

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