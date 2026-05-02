WinkСериалыНаоя Иноуэ vs Дзюнто Накатани1-й сезонСора Танака vs Джин Сасаки
2026, Сора Танака vs Джин Сасаки
Спортивный18+
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Наоя Иноуэ vs Дзюнто Накатани (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Один из главных поединков 2026 года и точно главный в истории азиатского бокса. Величайший японский боец всех времен, Наоя Иноуэ, выходит защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Его соперником станет другой непобедимый японец – Дзюнто Накатани, который владел мировыми поясами в трех дивизионах и получил шанс сравняться с Иноуэ по количеству покоренных категорий. Две живые легенды на одном ринге в Токио, 55 тысяч зрителей и бешеный ажиотаж. Именно так должно выглядеть эпохальное сражение.