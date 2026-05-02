Наоя Иноуэ vs Дзюнто Накатани (сериал, 2026) смотреть онлайн

Один из главных поединков 2026 года и точно главный в истории азиатского бокса. Величайший японский боец всех времен, Наоя Иноуэ, выходит защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Его соперником станет другой непобедимый японец – Дзюнто Накатани, который владел мировыми поясами в трех дивизионах и получил шанс сравняться с Иноуэ по количеству покоренных категорий. Две живые легенды на одном ринге в Токио, 55 тысяч зрителей и бешеный ажиотаж. Именно так должно выглядеть эпохальное сражение.

