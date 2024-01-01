WinkСериалыNaiza FC 68Naiza FC 68Шакар vs Шарипов
Naiza FC 68 (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
7.92024, Шакар vs Шарипов
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+17 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+13 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+28 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+11 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+30 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+11 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+12 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+10 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+21 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+22 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+35 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+18 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+23 мин
Naiza FC 68
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Сильнейшая лига Казахстана врывается на Wink c большим номерным турниром - NAIZA 68, который украсят поединки суперзвезд ММА. В главном бою вечера обладатель объединенного пояса NAIZA & Fight Nights Фаниль Рафиков сразится со звездой российского ММА Мохаммедом Хейбати.
