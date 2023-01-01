Naiza FC 68
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Naiza FC 68
Naiza FC 68

Naiza FC 68 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

7.42024, Naiza FC 68 14 серий
Спорт18+

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Naiza FC 68

Сюжет

Сильнейшая лига Казахстана врывается на Wink c большим номерным турниром - NAIZA 68, который украсят поединки суперзвезд ММА. В главном бою вечера обладатель объединенного пояса NAIZA & Fight Nights Фаниль Рафиков сразится со звездой российского ММА Мохаммедом Хейбати.

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