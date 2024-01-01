Ходжалиев vs Наметов
Wink
Сериалы
Naiza FC 68
Naiza FC 68
Ходжалиев vs Наметов

Naiza FC 68 (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.92024, Ходжалиев vs Наметов
Спортивный18+

Сезоны и серии

Naiza FC 68

О сериале

Сильнейшая лига Казахстана врывается на Wink c большим номерным турниром - NAIZA 68, который украсят поединки суперзвезд ММА. В главном бою вечера обладатель объединенного пояса NAIZA & Fight Nights Фаниль Рафиков сразится со звездой российского ММА Мохаммедом Хейбати.

Сериал Ходжалиев vs Наметов 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг