На стиле с Глюк'oZой. Сезон 1. Серия 2
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На стиле с Глюк'oZой
1-й сезон
2-я серия

На стиле с Глюк'oZой (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.42024, На стиле с Глюк'oZой. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Героиня каждого выпуска проходит тестирование на определение типа личности. Опираясь на результаты теста, команда проекта вместе с ведущей создают новые образы для участницы и полностью меняют интерьер её квартиры.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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