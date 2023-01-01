На стиле с Глюк'oZой
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На стиле с Глюк'oZой

На стиле с Глюк'oZой (сериал, 2024) смотреть онлайн

7.42024, На стиле с Глюк'oZой 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Героиня каждого выпуска проходит тестирование на определение типа личности. Опираясь на результаты теста, команда проекта вместе с ведущей создают новые образы для участницы и полностью меняют интерьер её квартиры.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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