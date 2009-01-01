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На службе у дьявола
2-й сезон
13-я серия

На службе у дьявола (сериал, 2009) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2009, Reaper
Фэнтези18+

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Сюжет

Жил был оболтус Сэм. И жил он относительно спокойно до своего двадцать первого дня рождения, пока не узнал, что родители Сэма продали его душу дьяволу! Теперь Сэм — Жнец на службе у Дьявола. Его миссия — ловить души, сбежавшие из ада, и возвращать их обратно.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На службе у дьявола»